Президент США поговорив з прем’єр-міністром Великої Британії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп поговорив по телефону з британським прем’єр-міністром Терезою Мей. Про це посилаючись на речника Білого дому Шона Спайсера повідомив редактор американського видання NBC News Бред Джеффі у Twitter, передає УНН.
Він написав, що за інформацією від речника Білого дому Шона Спайсера Дональд Трамп щойно поговорив з британським прем’єром Терезою Мей.
Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених.
Як повідомляв УНН, прес-секретар Д.Трампа Шон Спайсер повідомив, що президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину, яка сталася біля будівлі британського парламенту і наразі вони спостерігають за поточною ситуацією.