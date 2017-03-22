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Президент США поговорив з прем’єр-міністром Великої Британії – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп поговорив по телефону з британським прем’єр-міністром Терезою Мей. Про це посилаючись на речника Білого дому Шона Спайсера повідомив редактор американського видання NBC News Бред Джеффі у Twitter, передає УНН.

Він написав, що за інформацією від речника Білого дому Шона Спайсера Дональд Трамп щойно поговорив з британським прем’єром Терезою Мей.

Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених.

Як повідомляв УНН, прес-секретар Д.Трампа Шон Спайсер повідомив, що президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину, яка сталася біля будівлі британського парламенту і наразі вони спостерігають за поточною ситуацією.

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