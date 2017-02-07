Президент Румынии заверил, что не хочет отставки правительства

Во время выступления в румынском парламенте во вторник К.Йоганнис отметил, что социал-демократы, выиграв парламентские выборы в декабре 2016 года, получили право управлять страной и должны продолжать это делать.

"Вы публично говорили, что я хочу свалить легитимное правительство. Это неправда. Вы выиграли, сейчас вы управляете страной и принимаете законы, но не любой ценой", - отметил президент, полномочия которого, согласно конституции страны, являются в основном представительными.

По словам К.Йоганниса, Румыния нуждается в сильном правительствн, а не таком, которое только выполняет партийные указания.

"Вы должны принимать законы для Румынии, а не для группы политиканов, которые имеют проблемы", - отметил президент страны.

Он считает, что проведения внеочередных выборов для выхода из политического кризиса "было бы много", однако в то же время, по мнению президента, "маловато будет" отставки только одного министра.

Напомним, антиправительственные протесты в Румынии вспыхнули после того, как 31 января правительство страны приняло постановление об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных деяний должностных лиц. Согласно документу, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму в пересчете менее 44 тысяч евро, будут возбуждать уголовные дела. По мнению оппозиции, документ помог бы избежать ответственности за коррупционные действия голове правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни. 5 февраля правительство Румынии отменило свое спорное решение.

В правительстве пообещали новое уголовное законодательство после массовых протестов.