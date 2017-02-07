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Президент Румунії запевнив, що не хоче відставки уряду

Київ • УНН

 • 7013 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс розкритикував соціал-демократичний кабінет міністрів країни на чолі з Соріном Грундяну у зв'язку з тим, що уряд, ухваливши постанову про пом'якшення антикорупційного законодавства, спричинив наймасшстабніші з часів повалення комунізму в країні вуличні акції протесту, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Президент Румунії запевнив, що не хоче відставки уряду

Під час виступу у румунському парламенті у вівторок К.Йоганніс зазначив, що соціал-демократи, вигравши парламентські вибори у грудні 2016 року, здобули право керувати країною і мають продовжувати це робити.

"Ви публічно говорили, що я хочу повалити легітимний уряд. Це неправда. Ви виграли, зараз ви керуєте країною і ухвалюєте закони, але не будь-якою ціною", - зауважив президент, повноваження якого, згідно з конституцією країни, є здебільшого представницькими.

За словами К.Йоганніса, Румунія потребує сильний уряд, а не такий, який лише виконує партійні вказівки.

"Ви повинні ухвалювати закони для Румунії, а не для групи політиканів, які мають проблеми", - вказав президент країни.

Він вважає, що проведення позачергових виборів задля виходу з політичної кризи "було б забагато", проте водночас, на думку президента, "замало буде" відставки лише одного міністра.

Нагадаємо, антиурядові протести у Румунії спалахнули після того, як 31 січня уряд країни ухвалив постанову про амністію і декриміналізацію деяких корупційних діянь посадових осіб. Відповідно до документа, проти корумпованих чиновників, які завдали збитків державі на суму в перерахунку менше 44 тисяч євро, не порушуватимуть кримінальні справи. На думку опозиції, документ допоміг би уникнути відповідальності за корупційні дії голові правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні. 5 лютого уряд Румунії скасував своє суперечливе рішення.

В уряді пообіцяли нове кримінальне законодавство після масових протестів.

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