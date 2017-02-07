Президент Румунії запевнив, що не хоче відставки уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс розкритикував соціал-демократичний кабінет міністрів країни на чолі з Соріном Грундяну у зв'язку з тим, що уряд, ухваливши постанову про пом'якшення антикорупційного законодавства, спричинив наймасшстабніші з часів повалення комунізму в країні вуличні акції протесту, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Під час виступу у румунському парламенті у вівторок К.Йоганніс зазначив, що соціал-демократи, вигравши парламентські вибори у грудні 2016 року, здобули право керувати країною і мають продовжувати це робити.
"Ви публічно говорили, що я хочу повалити легітимний уряд. Це неправда. Ви виграли, зараз ви керуєте країною і ухвалюєте закони, але не будь-якою ціною", - зауважив президент, повноваження якого, згідно з конституцією країни, є здебільшого представницькими.
За словами К.Йоганніса, Румунія потребує сильний уряд, а не такий, який лише виконує партійні вказівки.
"Ви повинні ухвалювати закони для Румунії, а не для групи політиканів, які мають проблеми", - вказав президент країни.
Він вважає, що проведення позачергових виборів задля виходу з політичної кризи "було б забагато", проте водночас, на думку президента, "замало буде" відставки лише одного міністра.
Нагадаємо, антиурядові протести у Румунії спалахнули після того, як 31 січня уряд країни ухвалив постанову про амністію і декриміналізацію деяких корупційних діянь посадових осіб. Відповідно до документа, проти корумпованих чиновників, які завдали збитків державі на суму в перерахунку менше 44 тисяч євро, не порушуватимуть кримінальні справи. На думку опозиції, документ допоміг би уникнути відповідальності за корупційні дії голові правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні. 5 лютого уряд Румунії скасував своє суперечливе рішення.
В уряді пообіцяли нове кримінальне законодавство після масових протестів.