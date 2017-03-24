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Президент присвоил очередные воинские звания сотрудникам СБУ

Президент присвоил очередные воинские звания сотрудникам СБУ

Киев • УНН

 • 60657 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент присвоил очередные воинские звания сотрудникам Службы безопасности   и вручил им государственные награды, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Президент также вручил сотрудникам Службы безопасности государственные награды и присвоил очередные воинские звания", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ поздравил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В частности он отметил, что успешная работа спецслужбы крайне важна для государства и поэтому правительство будет делать все необходимое для того, чтобы поддержать Службу.

По словам П.Порошенко, общественность ожидает от Службы безопасности оперативного и ответственного реагирования на все вызовы. Поэтому актуальность приобретает вопрос повышения прозрачности деятельности СБУ, укрепления доверия к Службе со стороны украинского народа как к государственному институту.

Президент добавил, что Служба, согласно социологическим опросам, относится к числу тех государственных институтов, которые пользуются более высоким доверием, по сравнению со многими другими государственными структурами.

Глава государства также заверил, что на его особом контроле - проблема социальной защиты сотрудников Службы безопасности Украины.

"В этой связи хочу подчеркнуть, что даже в сверхсложных экономических реалиях руководство государства находит ресурсы для посильной поддержки своих защитников", - подчеркнул Президент.

Он поблагодарил каждому сотруднику, всему коллективу Службы, ее Председателю Василию Грицаку за высокий профессионализм, патриотизм, преданность делу и крепкое боевое братство.

Напомним, П.Порошенко заявил, что с начала российской агрессии погиб 21 воин Службы безопасности Украины , еще более ста получили ранения.

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