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Президент присвоїв чергові військові звання співробітникам СБУ

Президент присвоїв чергові військові звання співробітникам СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент присвоїв чергові військові звання співробітникам Служби безпеки  і вручив їм державні нагороди, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

"Президент також вручив співробітникам Служби безпеки державні нагороди та присвоїв чергові військові звання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ привітав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Зокрема він наголосив, що успішна робота спецслужби вкрай важлива для держави і тому уряд робитиме все необхідне для того, щоб підтримати Службу.

За словами П.Порошенка, громадськість очікує від Служби безпеки оперативного та відповідального реагування на всі виклики. Тому актуальності набуває питання підвищення прозорості діяльності СБУ, зміцнення довіри до Служби з боку українського народу як до державного інституту.

Президент додав, що Служба, згідно соціологічних опитувань, належить до кола тих державних інституцій, які користуються вищою довірою, порівняно з багатьма іншими державними структурами.

Глава держави також запевнив, що на його особливому контролі – проблема соціального захисту співробітників Служби безпеки України.

"У цьому зв’язку хочу наголосити, що навіть за надскладних економічних реалій керівництво держави знаходить ресурси для посильної підтримки своїх захисників", ‒ підкреслив Президент.

Він подякував кожному співробітнику, всьому колективу Служби, її Голові Василю Грицаку за високий професіоналізм, патріотизм, відданість справі і міцне бойове братерство.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що з початку російської агресії загинув 21 воїн Служби безпеки України, ще більше ста отримали поранення.

Українські Національні Новини

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