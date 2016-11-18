Президент объявил конкурс на должности председателей РГА в четырех областях и Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на должности председателей районных государственных администраций в Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве. Об этом говорится в распоряжении Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В Одесской области объявлен конкурс на должность председателя Татарбунарской районной государственной администрации, в Хмельницкой - на должность председателей Полонской, Шепетовской и Ярмолинецкой РГА.
В Черновицкой области конкурс объявлен на должность председателя Сокирянской районной государственной администрации, в Черниговской области - Борзнянской и Новгород-Северской РГА.
В Киеве конкурс объявили на должности председателей Дарницкой и Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.
Как отмечается, документы принимаются до 18:00 5 декабря 2016 года.
Конкурс проводится в 10:00 9 декабря 2016 года по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 15.