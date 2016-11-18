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15 марта, 19:03 • 108454 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147986 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126416 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119738 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106502 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102257 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96222 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126506 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128406 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127418 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президент объявил конкурс на должности председателей РГА в четырех областях и Киеве

Президент объявил конкурс на должности председателей РГА в четырех областях и Киеве

Киев • УНН

 • 10855 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на должности председателей районных государственных администраций в Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве. Об этом говорится в распоряжении Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В Одесской области объявлен конкурс на должность председателя Татарбунарской районной государственной администрации, в Хмельницкой - на должность председателей Полонской, Шепетовской и Ярмолинецкой РГА.

В Черновицкой области конкурс объявлен на должность председателя Сокирянской районной государственной администрации, в Черниговской области - Борзнянской и Новгород-Северской РГА.

В Киеве конкурс объявили на должности председателей Дарницкой и Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.

Как отмечается, документы принимаются до 18:00 5 декабря 2016 года.

Конкурс проводится в 10:00 9 декабря 2016 года по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 15.

Украинские Национальные Новости

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