Президент оголосив конкурс на посади голів РДА у чотирьох областях та Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на посади голів районних державних адміністрацій в Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Києві. Про це йдеться в розпорядженні Президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
В Одеській області оголошено конкурс на посаду голови Татарбунарської районної державної адміністрації, у Хмельницькій - на посаду голів Полонської, Шепетівської та Ярмолинецької РДА.
У Чернівецькій області конкурс оголошено на посаду голови Сокирянської районної державної адміністрації, у Чернігівській області – Борзнянської та Новгород-Сіверської РДА.
У Києві конкурс оголосили на посади голів Дарницької та Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Як зазначається, документи приймаються до 18:00 5 грудня 2016 року.
Конкурс проводиться о 10:00 9 грудня 2016 року за адресою: м.Київ, вул. Прорізна, 15.