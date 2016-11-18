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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Президент оголосив конкурс на посади голів РДА у чотирьох областях та Києві

Президент оголосив конкурс на посади голів РДА у чотирьох областях та Києві

Київ • УНН

 • 10855 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на посади голів районних державних адміністрацій в Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Києві. Про це йдеться в розпорядженні Президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

В Одеській області оголошено конкурс на посаду голови Татарбунарської районної державної адміністрації, у Хмельницькій - на посаду голів Полонської, Шепетівської та Ярмолинецької РДА.

У Чернівецькій області конкурс оголошено на посаду голови Сокирянської районної державної адміністрації, у Чернігівській області – Борзнянської та Новгород-Сіверської РДА.

У Києві конкурс оголосили на посади голів Дарницької та Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Як зазначається, документи приймаються до 18:00 5 грудня 2016 року.

Конкурс проводиться о 10:00 9 грудня 2016 року за адресою: м.Київ, вул. Прорізна, 15.

Українські Національні Новини

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