Президент обсудил с главой МИД Германии ситуацию на Донбассе

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что П.Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в том числе в районе Авдеевки.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.

Как сообщал УНН, А.Меркель заявила, что режима прекращения огня на Донбассе не существует.