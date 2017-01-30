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Президент обсудил с главой МИД Германии ситуацию на Донбассе

Киев • УНН

 • 5841 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Берлине обсудил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем ситуацию на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что П.Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в том числе в районе Авдеевки.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.

Как сообщал УНН, А.Меркель заявила, что режима прекращения огня на Донбассе не существует.

Украинские Национальные Новости

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