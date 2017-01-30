Президент обговорив з головою МЗС Німеччини ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі у Берліні обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем ситуацію на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінських домовленостей, передусім у безпековому вимірі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що П.Порошенко висловив занепокоєння значними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських бойовиків, зокрема в районі Авдіївки.
Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині.
Як повідомляв УНН, А.Меркель заявила, що режиму припинення вогню на Донбасі не існує.