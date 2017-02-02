Президент может осуществить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН в этом месяце

"Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить", - сообщил журналистам украинский дипломат, говоря о возможном визите президента П.Порошенко в США. Однако, по его словам, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля относительно конфликтов в Европе.

"Но это пока не решено", - отметил Ельченко.

Говоря о контактах Украины и США после смены администрации в Белом доме, Ельченко сообщил, что начал работать с США будучи молодым дипломатом еще в 1980-е годы, "пережил четыре или пять изменений администраций США от одной партии к другой и ни разу не замечал различий между ними с момента обретения Украиной независимости ".

"Иногда казалось, что администрации республиканцев были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", - признал дипломат.

Постпред Украины уже провел встречи со своей новой американской коллегой Никки Хейли. "Она подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", - сказал Ельченко.