Президент може здійснити візит до США і провести засідання Ради Безпеки ООН цього місяця

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко може здійснити візит до США і провести засідання Ради Безпеки ООН по тематиці конфліктів в Європі 21 лютого, повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Я знаю, що мої колеги в Вашингтоні працюють над цим, але я не можу нічого підтвердити,” — повідомив журналістам український дипломат, говорячи про можливий візит президента П.Порошенко в США. Однак, за його словами, є ймовірність, що глава держави приїде на дебати Ради Безпеки ООН 21 лютого по конфліктів в Європі.

“Але це поки не вирішено,” — зазначив В.Єльченко.

Говорячи про контакти України і США після зміни адміністрації в Білому домі, В.Єльченко повідомив, що почав працювати з США будучи молодим дипломатом ще в 1980-і роки, “пережив чотири або п’ять змін адміністрацій США від однієї партії до іншої і ні разу не помічав відмінностей між ними з моменту здобуття Україною незалежності”.

“Іноді здавалося, що адміністрації республіканців були навіть більш позитивними по відношенню до України, ніж демократи,” — визнав дипломат.

Постпред України вже провів зустрічі зі своєю новою американською колегою Ніккі Хейлі. “Вона підтвердила базові моменти політики США щодо України: вони повністю підтримують територіальну цілісність країни і вони повністю проти того, як Росія надходить зі східною частиною України,” — сказав В.Єльченко.

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