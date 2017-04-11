Премьер надеется на возвращение украденных на Донбассе украинских активов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61731 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107290 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164820 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120987 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119308 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114002 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105228 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107288 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103749 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156599 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер надеется на возвращение украденных на Донбассе украинских активов

Премьер надеется на возвращение украденных на Донбассе украинских активов

Киев  •  УНН

 • 12217 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украденные пророссийскими боевиками украинские промышленные активы будут возвращены, даже если для этого понадобится время, ряд решений и приложение значительных усилий. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения вопрос возврата предприятий и недр - это вопрос Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"И я понимаю, что это (возврат активов - ред.) не состоится завтра. Но я точно знаю: как Германия в свое время выплачивала компенсации, так и Россия будет выплачивать деньги тем странам, которым она наносит вред", - отметил В.Гройсман.

"Мне жаль, что россияне пошли на нас с оружием. Кто-то мог сказать еще 3,5 года назад, что так будет? Но этот путь в никуда. Мы такое уже проходили. Все будет возвращено, на это уйдет время и много усилий, но другого варианта нет", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, В.Гройсман верит, что Ю.Луценко удастся вернуть выведенные "режимом Януковича" средства.

Украинские Национальные Новости

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