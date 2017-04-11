Прем'єр сподівається на повернення вкрадених на Донбасі українських активів

Він підкреслив, що з юридичної точки зору питання повернення підприємств та надр - це питання Ради національної безпеки та оборони України.

“І я розумію, що це (повернення активів - ред.) не відбудеться завтра. Але я точно знаю: як Німеччина свого часу виплачувала компенсації, так і Росія буде виплачувати гроші тим країнам, яким вона завдає шкоду", - зазначив В.Гройсман.

“Мені шкода, що росіяни пішли на нас із зброєю. Хтось міг сказати ще 3,5 роки тому, що так буде? Але цей шлях в нікуди. Ми таке вже проходили. Все буде повернуте, на це піде час і багато зусиль, але іншого варіанту немає”, - підкреслив Глава уряду.

Нагадаємо, В.Гройсман вірить, що Ю.Луценку вдасться повернути виведені "режимом Януковича" кошти.