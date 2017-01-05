Премьер-министр Израиля призвал помиловать осужденного за убийство палестинца солдата
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что осужденный за убийство раненого палестинца израильский солдат должен быть помилован. Об этом он написал в Тwitter, передает УНН.
Ранее стало известно, что Тель-авивский военный суд признал израильского военного медика Элора Азария, который застрелил раненого палестинского солдата, виновным в непредумышленном убийстве.
"Это тяжелый и болезненный день для всех нас - в первую очередь для Элора и его семьи, солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), многих жителей страны и родителей военных, а также для меня самого", - написал израильский премьер также на своей странице в Facebook.
По его словам, граждане должны ответственно относиться к войскам, поскольку именно они обеспечивают существование израильского государства. Нетаньяху заключил, что "солдаты ЦАХАЛ должны быть вне всяких сомнений".
אני תומך במתן חנינה לאלאור אזריה. pic.twitter.com/Cfa8L0yU89— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 4 января 2017 г.