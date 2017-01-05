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Премьер-министр Израиля призвал помиловать осужденного за убийство палестинца солдата

Премьер-министр Израиля призвал помиловать осужденного за убийство палестинца солдата

Киев • УНН

 • 7584 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что осужденный за убийство раненого палестинца израильский солдат должен быть помилован. Об этом он написал в Тwitter, передает УНН.

Ранее стало известно, что Тель-авивский военный суд признал израильского военного медика Элора Азария, который застрелил раненого палестинского солдата, виновным в непредумышленном убийстве.

"Это тяжелый и болезненный день для всех нас - в первую очередь для Элора и его семьи, солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), многих жителей страны и родителей военных, а также для меня самого", - написал израильский премьер также на своей странице в Facebook.

По его словам, граждане должны ответственно относиться к войскам, поскольку именно они обеспечивают существование израильского государства. Нетаньяху заключил, что "солдаты ЦАХАЛ должны быть вне всяких сомнений".

אני תומך במתן חנינה לאלאור אזריה. pic.twitter.com/Cfa8L0yU89

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 4 января 2017 г.

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