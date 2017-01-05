Прем’єр-міністр Ізраїлю закликав помилувати засудженого за вбивство палестинця солдата

Раніше стало відомо, що Тель-авівський військовий суд визнав ізраїльського військового медика Елора Азарія, який застрелив пораненого палестинського солдата, винним у ненавмисному вбивстві.

“Це важкий і болісний день для всіх нас — в першу чергу для Елора і його сім’ї, солдат Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), багатьох жителів країни і батьків військових, а також для мене самого,” — написав ізраїльський прем’єр також на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, громадяни повинні відповідально ставитися до військ, оскільки саме вони забезпечують існування ізраїльської держави. Б.Нетаньяху уклав, що “солдати ЦАХАЛ повинні бути поза всякими сумнівами”.

אני תומך במתן חנינה לאלאור אזריה. pic.twitter.com/Cfa8L0yU89