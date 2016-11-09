Премьер Израиля назвал Д.Трампа "настоящим другом" его страны

"Дональд Трамп является настоящим другом для Государства Израиль. Мы будем работать вместе, чтобы улучшить безопасность и мир в нашем регионе. Связь между США и Израилем основана на общих ценностях, общих интересах и совместном будущем. Я уверен, что избранный президентом Трамп вместе с мной будет продолжать укреплять особый союз между Израилем и США, и мы поднимем этот союз на новую высоту ", - сказал израильский премьер.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.