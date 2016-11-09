Прем'єр Ізраїлю назвав Д.Трампа "справжнім другом" його країни

"Дональд Трамп є справжнім другом для Держави Ізраїль. Ми працюватимемо разом, щоб покращити безпеку та мир в нашому регіоні. Зв'язок між США та Ізраїлем заснований на спільних цінностях, спільних інтересах і спільному майбутньому. Я впевнений, що обраний президентом Трамп разом зі мною продовжуватиме зміцнювати особливий союз між Ізраїлем і США, і ми піднімемо цей союз на нову висоту", - сказав ізраїльський прем’єр.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.