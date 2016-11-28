Представители Омбудсмена зафиксировали ужасные условия труда осужденных в Коломыйской исправительной колонии

Так, мониторинговая группа в составе работников Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей общественности осуществила визит в Коломыйскую исправительную колонию № 41, с целью изучения состояния соблюдения прав лиц, которые в ней содержатся.

Участники визита выяснили, что в некоторых жилых помещениях колонии наблюдается "перенаселение". При этом, руководство учреждения по-своему трактует понятие "норма жилой площади", вычисляя эту норму из общей площади общежитий, то есть с учетом коридоров и других бытовых помещений.

Несмотря на начало отопительного сезона, почти все общежития для осужденных и медицинская часть не отапливались, в результате чего в них не соблюдался температурный режим.

Мониторинговой группой посещено также штрафные помещения, предназначенные для содержания нарушителей установленного режима, что находятся в запущенном состоянии. В них недостаточно естественного освещения, а санузлы требуют ремонта. Отдельные камеры указанных помещений насчитывают по шесть коек, хотя по площади они фактически рассчитаны на содержание лишь трех человек. Мониторы также отметили, что в учреждении созданы улучшенные условия содержания для определенной категории заключенных. Руководством учреждения установлено не предусмотренную законодательством неофициальную форму доклада осужденных при обращении к представителям администрации.

Заключенные, которые привлекаются к работам на производстве учреждения, не используют средства индивидуальной защиты и практически не обеспечиваются спецодеждой, а также не владеют информацией об объеме своего заработка и отчислений из него.

В нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса Украины с доходов осужденных удерживаются деньги за питание.

По результатам мониторингового визита соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению будет направлен в Министерство юстиции Украины.