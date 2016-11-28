Представители Омбудсмена зафиксировали ужасные условия труда осужденных в Коломыйской исправительной колонии

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 14201 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 25180 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 23668 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 32036 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 71828 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 72529 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 194545 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 106214 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131833 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160153 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
44%
Популярные новости

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 99178 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 56593 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 95902 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 77049 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 32690 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 29741 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 71828 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 194545 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 379806 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 375746 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 3954 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 33133 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 57047 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 107758 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 139524 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Представители Омбудсмена зафиксировали ужасные условия труда осужденных в Коломыйской исправительной колонии

Киев • УНН

 • 7026 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Мониторинговая группа в составе работников Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей общественности зафиксировала ужасные условия труда для осужденных в Коломыйской исправительной колонии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе омбудсмена Украины.

Представители Омбудсмена зафиксировали ужасные условия труда осужденных в Коломыйской исправительной колонии

Так, мониторинговая группа в составе работников Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей общественности осуществила визит в Коломыйскую исправительную колонию № 41, с целью изучения состояния соблюдения прав лиц, которые в ней содержатся.

Участники визита выяснили, что в некоторых жилых помещениях колонии наблюдается "перенаселение". При этом, руководство учреждения по-своему трактует понятие "норма жилой площади", вычисляя эту норму из общей площади общежитий, то есть с учетом коридоров и других бытовых помещений.

Несмотря на начало отопительного сезона, почти все общежития для осужденных и медицинская часть не отапливались, в результате чего в них не соблюдался температурный режим.

Мониторинговой группой посещено также штрафные помещения, предназначенные для содержания нарушителей установленного режима, что  находятся в запущенном состоянии. В них недостаточно естественного освещения, а санузлы требуют ремонта. Отдельные камеры указанных помещений насчитывают по шесть коек, хотя по площади они фактически рассчитаны на содержание лишь трех человек. Мониторы также отметили, что в учреждении созданы улучшенные условия содержания для определенной категории заключенных. Руководством учреждения установлено не предусмотренную законодательством неофициальную форму доклада осужденных при обращении к представителям администрации.

Заключенные, которые привлекаются к работам на производстве учреждения, не используют средства индивидуальной защиты и практически не обеспечиваются спецодеждой, а также не владеют информацией об объеме своего заработка и отчислений из него.

В нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса Украины с доходов осужденных удерживаются деньги за питание.

По результатам мониторингового визита соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению будет направлен в Министерство юстиции Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$59.33
Bitcoin
$76,876.40
S&P 500
$4,949.68
Tesla
$226.85
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,085.56
Ethereum
$1,471.07