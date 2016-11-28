Представники Омбудсмена зафіксували жахливі умови праці засуджених Коломийської виправної колонії

Так, моніторингова група у складі працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників громадськості здійснила візит до Коломийської виправної колонії (№ 41, з метою вивчення стану дотримання прав осіб, які у ній тримаються.

Учасники візиту з'ясували, що у деяких житлових приміщеннях колонії спостерігається “перенаселення”. При цьому, керівництво установи по-своєму трактує поняття “норма житлової площі”, вираховуючи цю норму із загальної площі гуртожитків, тобто з урахуванням коридорів та інших побутових приміщень.

Не зважаючи на початок опалювального сезону, майже всі гуртожитки для засуджених та медична частина не опалювалися, внаслідок чого у них не дотримувався температурний режим.

Моніторинговою групою відвідано також штрафні приміщення, які призначені для утримання порушників встановленого режиму, що перебувають у занедбаному стані. В них недостатньо природного освітлення, а санвузли потребують ремонту. Окремі камери вказаних приміщень нараховують по шість ліжок, хоча за площею вони фактично розраховані на утримання лише трьох осіб. Монітори також зазначили, що в установі створено покращені умови тримання для певної категорії в’язнів. Керівництвом установи встановлено не передбачену законодавством неофіційну форму доповіді засуджених при зверненні до представників адміністрації.

В’язні, які залучаються до робіт на виробництві установи, не використовують засоби індивідуального захисту та практично не забезпечуються спецодягом, а також не володіють інформацією про обсяг свого заробітку та відрахувань із нього.

У порушення вимог Кримінально-виконавчого кодексу України з доходів засуджених утримуються кошти за харчування.

За результатами моніторингового візиту відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням практичних рекомендацій щодо їх усунення буде спрямований до Міністерства юстиції України.