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Правозащитники: В этом году в Сирии погибли более 49 000 человек

Правозащитники: В этом году в Сирии погибли более 49 000 человек

Киев • УНН

 • 5918 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. По меньшей мере 49 742 человека убиты в течение 2016 года в Сирии. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН.

По данным правозащитников, среди погибших - 13 617 гражданских лиц, 2885 из которых - дети.

Гражданская война продолжается в Сирии с 2011 года, в ней погибли более 300 000 человек, миллионы стали беженцами. Кроме того, отдельные районы Сирии контролируют террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам", от которых страдает гражданское население и с которыми борются правительственные войска, а также оппозиционные силы при поддержке международной коалиции.

Как сообщал УНН, Франция настаивает на немедленном перемирии в Сирии, заявил в субботу представитель республики в ООН.

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