Правозахисники: Цього року у Сирії загинули понад 49 тисяч людей

За даними правозахисників, серед загиблих — 13 617 цивільних осіб, 2 885 з яких — діти.

Громадянська війна триває у Сирії з 2011 року, у ній загинули понад 300 тисяч людей, мільйони стали біженцями. Крім того, окремі райони Сирії контролюють терористичні угруповання “Ісламська держава” та “Джебхат Фатх аш-Шам”, від яких потерпає цивільне населення і з якими борються урядові, а також опозиційні сили за підтримки міжнародної коаліції.

Як повідомляв УНН, Франція наполягає на негайному перемир’ї в Сирії, заявив у суботу представник республіки в ООН.