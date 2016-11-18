Правоохранители задержали мужчину за сбыт опия в Южноукраинске
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который долгое время сбывал опий на территории Южноукраинска. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Наркоторговец периодически приезжал в Южноукраинск, чтобы продавать опий и в центре города в разных местах прятал наркотики.
После этого сообщал потенциальным покупателям о том, что необходимо перечислить соответствующие денежные средства на названный им карточный счет и после поступления денег сообщал покупателя о месте хранения.
В ходе проведения личного обыска у задержанного правоохранители изъяли около 30 мл опия-ацетилированного, который предварительно был расфасован в различного вида емкости из-под медицинских препаратов с целью его дальнейшей продажи. Также задержанным были указаны места хранения наркотических средств, которые в дальнейшем изъяты.
Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконный сбыт наркотических веществ) УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.