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Правоохоронці затримали чоловіка за збут опію в Южноукраїнську

Правоохоронці затримали чоловіка за збут опію в Южноукраїнську

Київ • УНН

 • 7823 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці затримали жителя Кривого Рогу, який тривалий час збував опій на території Южноукраїнська. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Наркоторгівець періодично приїжджав до Южноукраїнська, щоб продавати опій та в центрі міста в різних місцях ховав наркотики.

Після цього повідомляв потенційних покупців про те, що необхідно перерахувати відповідні грошові кошти на названий ним картковий рахунок та після надходження грошей повідомляв покупця про місце схову.

У ході проведення особистого обшуку у затриманого правоохоронці вилучили близько 30 мл опію-ацетильованого, який попередньо було розфасовано в різного виду ємності з-під медичних препаратів з метою їх подальшого продажу. Також затриманим було вказано місця схову наркотичних засобів, які у подальшому вилучено.

Наразі йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконний збут наркотичних речовин) КК україни. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українські Національні Новини

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