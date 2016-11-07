Правоохранители обнаружили гранату в автомобиле в Житомирской области

Работники полиции остановили на автодороге Бердичев-Винница возле села Хажин автомобиль. В салоне, кроме 24-летнего водителя, также находился 25-летний житель города Житомир.

При осмотре транспортного средства в салоне полицейские обнаружили металлический предмет, по внешним признаками похожий на гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2.

Обнаруженное изъяли и направили на экспертное исследование.

Согласно ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.