Правоохоронці виявили гранату в автомобілі на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці виявили гранату в салоні автомобіля на Житомирщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Працівники поліції зупинили на автодорозі Бердичів-Вінниця неподалік села Хажина автомобіль. У салоні, окрім 24-річного водія, також знаходився 25-річний житель міста Житомир.
Під час огляду транспортного засобу у салоні поліцейські виявили металевий предмет, за зовнішніми знаками схожий на гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2.
Виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження.
Відповідно до ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.