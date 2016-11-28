Правоохранители изъяли у жителя Днепропетровской области наркотиков на 40 тыс. грн

Мужчина хранил у себя дома более килограмма измельченной, готовой к распространению и употреблению "марихуаны", партию "метамфетамина", весы с остатками наркотических и психотропных веществ и большое количество слип-пакетов. В них он частично упаковал свой незаконный товар. Все свое "добро" он планировал сбыть на территории города Днепр.

На "черном" рынке сумма изъятого могла бы достичь более сорока тысяч гривен. Сейчас наркотические и психотропные вещества изъяты и направлены на экспертное исследование.

Выясняются источники поставок наркотиков правонарушителю. Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.