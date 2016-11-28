Правоохоронці вилучили у мешканця Дніпропетровщини наркотиків на 40 тис. грн

Чоловік зберігав у себе вдома більше кілограма подрібненої, готової до розповсюдження та вживання “марихуани”, партію “метамфетаміну”, ваги із залишками наркотичних та психотропних речовин і велику кількість сліп-пакетів. У них він частково запакував свій незаконний товар. Усе своє “добро” він планував збути на території міста Дніпро.

На “чорному” ринку сума вилученого могла б сягнути більше сорока тисяч гривень. Наразі наркотичні і психотропні речовини вилучено та направлено на експертне дослідження.

З’ясовуються джерела постачання наркотиків до правопорушника. Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.