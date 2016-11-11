Правоохранители разоблачили нарколабораторию в Николаевской области

Правоохранители получили информацию, что человек, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время является обвиняемым в судебном процессе, продолжает заниматься изготовлением психотропных веществ.

По месту жительства злоумышленника был проведен обыск, во время которого правоохранители изъяли 20 грамм амфетамина, расфасованный в несколько пакетиков, каннабис, граната Ф-1 с запалом и стартовый пистолет "Stalker" переделанный для отстрела резиновых пуль.

Также правоохранители провели обыск и в "конспиративной" квартире 31-летнего мужчины, которую он снимал специально для обустройства и функционирования нарколаборатории. Полицейские обнаружили 10 г амфетамина, 5 литров прекурсоров для его изготовления, оборудование, измельченный каннабис в пакетиках, еще одну гранату Ф1 и запал к ней, и 13 патронов калибра 9 мм. По ценам "черного рынка", ориентировочная стоимость найденных наркотических веществ составляет около 30 тыс. гривен.

По словам злоумышленника, наркотики он изготавливал для собственного потребления, а оружие и боеприпасы хранил для охраны своего "бизнеса" от конкурентов.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.3 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств) УК Украины.

Мужчина грощит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.