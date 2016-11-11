Правоохоронці викрили нарколабораторію на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили у миколаївця, який облаштував нарколабораторію, наркотичних речовин майже на 30 тис. грн. Про це УНН повідомив у прес-службі поліції Миколаївської області.
Правоохоронці, отримали інформацію, що чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та наразі є обвинуваченим у судовому процесі, продовжує займатись виготовленням психотропних речовин.
За місцем мешкання зловмисника було проведено обшук, під час якого правоохоронці вилучили 20 грам амфетаміну, розфасований у декілька пакетиків, канабіс, гранату Ф-1 з запалом і стартовий пістолет “Stalker” перероблений для відстрілу гумових куль.
Також правоохоронці провели обшук і у “конспіративній” квартирі 31-річного чоловіка, яку він винаймав спеціально для облаштування та функціонування нарколабораторії. Поліцейські виявили 10 г амфетаміну, 5 літрів прекурсорів для його виготовлення, обладнання, подрібнений канабіс у пакетиках, ще одну гранату Ф1 і запал до неї, та 13 патронів калібром 9 мм. За цінами “чорного ринку”, орієнтовна вартість знайдених наркотичних речовин складає близько 30 тис. гривень.
Зі слів зловмисника, наркотики він виготовляв для власного вжитку, а зброю та боєприпаси зберігав для охорони свого “бізнесу” від конкурентів.
Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.3 ст. 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів) КК України.
Чоловік узагрожує позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.