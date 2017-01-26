Правоохранители должны тщательно расследовать осквернение польских и украинских памятников – МИД

"Мы с пониманием относимся, что эти инциденты должны быть абсолютно тщательно расследованы компетентными органами. Сейчас продолжаются следственные действия и по Гуте-Пеняцкой и вчерашнем инциденте (осквернение кладбища в Быковне - ред.) ", - подчеркнула она.

Также М.Беца отметила, что в МИД обеспокоены тем количеством антиукраинских и антипольских провокаций с момента российской агрессии, которые участились как в Польше, так и в Украине.

Все эти вопросы, добавила пресс-секретарь МИД, должны быть решены в духе добрососедских отношений.

Напомним, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин осудил надругательство над украинским и польским мемориалами на территории заповедника "Быковнянские могилы".