Правоохранители должны тщательно расследовать осквернение польских и украинских памятников – МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранительные органы должны тщательно расследовать инциденты с осквернением польских и украинских памятников. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.
"Мы с пониманием относимся, что эти инциденты должны быть абсолютно тщательно расследованы компетентными органами. Сейчас продолжаются следственные действия и по Гуте-Пеняцкой и вчерашнем инциденте (осквернение кладбища в Быковне - ред.) ", - подчеркнула она.
Также М.Беца отметила, что в МИД обеспокоены тем количеством антиукраинских и антипольских провокаций с момента российской агрессии, которые участились как в Польше, так и в Украине.
Все эти вопросы, добавила пресс-секретарь МИД, должны быть решены в духе добрососедских отношений.
Напомним, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин осудил надругательство над украинским и польским мемориалами на территории заповедника "Быковнянские могилы".