Правоохоронці мають ретельно розслідувати осквернення польських і українських пам’ятників – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронні органи мають ретельно розслідувати інциденти з оскверненням польських та українських пам’ятників. Про це сказала на брифінгу речник МЗС Мар’яна Беца, передає кореспондент УНН.
“Ми з розумінням ставимося, що ці інциденти мають бути абсолютно ретельно розслідувані компетентними органами. Зараз тривають слідчі дії і по Гуті-Пеняцькій і вчорашньому інциденту (осквернення цвинтаря у Биківні — ред.)”, — наголосила вона.
Також М.Беца зазначила, що у МЗС занепокоєнні тією кількістю антиукраїнських і антипольських провокацій з моменту російської агресії, які почастішали як у Польщі, так і в Україні.
Всі ці питання, додала речниця МЗС, мають бути вирішені у дусі добросусідських відносин.
Нагадаємо, невідомі обписали червоною фарбою монумент у заповіднику “Биківнянські могили”.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив наругу над українськими і польськими меморіалами на території заповідника “Биківнянські могили”.