Правительство распределило 6,6 млрд грн на повышенные зарплаты педагогам и социальным работникам - Свириденко

Правительство Украины распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных заработных плат работникам сферы образования и социальной защиты. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Финансирование направлено в 24 областных бюджета. Размер средств для каждого региона определялся индивидуально – с учетом потребностей в повышении зарплат и уровня финансовой состоятельности местных бюджетов.

Правительственный механизм предусматривает дифференцированный подход: чем ниже собственные доходы региона, тем большую долю расходов компенсирует государство. Для территорий, где продолжаются или возможны боевые действия, государство покрывает до 80% расходов на повышение зарплат. Для менее состоятельных бюджетов уровень софинансирования составляет от 50% до 80%.

Правительство предоставит финансирование на создание образовательных пространств в 130 академических лицеях