Правительство Израиля одобрило признание геноцида армян, но решение ещё должен утвердить парламент
Киев • УНН
Правительство Израиля единогласно поддержало предложение о признании геноцида армян. Решение ещё должно быть ратифицировано парламентом.
Правительство Израиля единогласно поддержало предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
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Решение правительства еще должно быть ратифицировано Кнессетом. Если парламент его поддержит, Израиль присоединится к более чем 20 странам, которые официально признали геноцид армян, в том числе США, Франции и Германии.
Как отмечает AFP, этот шаг происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Израилем и Турцией после войны в секторе Газа. Анкара традиционно отрицает геноцид армян и резко реагирует на его международное признание.
Геноцид армян охватывал массовые убийства, депортации и принудительные марши, которые осуществляла Османская империя в 1915–1917 годах. По оценкам историков, тогда погибли около 1,5 миллиона армян.
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