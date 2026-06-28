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Правительство Израиля одобрило признание геноцида армян, но решение ещё должен утвердить парламент

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Правительство Израиля единогласно поддержало предложение о признании геноцида армян. Решение ещё должно быть ратифицировано парламентом.

Правительство Израиля одобрило признание геноцида армян, но решение ещё должен утвердить парламент
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Фото: EPA

Правительство Израиля единогласно поддержало предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

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Решение правительства еще должно быть ратифицировано Кнессетом. Если парламент его поддержит, Израиль присоединится к более чем 20 странам, которые официально признали геноцид армян, в том числе США, Франции и Германии.

Как отмечает AFP, этот шаг происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Израилем и Турцией после войны в секторе Газа. Анкара традиционно отрицает геноцид армян и резко реагирует на его международное признание.

Геноцид армян охватывал массовые убийства, депортации и принудительные марши, которые осуществляла Османская империя в 1915–1917 годах. По оценкам историков, тогда погибли около 1,5 миллиона армян.

Израиль нанес новый удар по Ливану уже на следующий день после договоренности об отводе войск27.06.26, 19:51 • 12411 просмотров

Степан Гафтко

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