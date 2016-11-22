Работников фискальной службы задержали за взяточничество в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Двух работников внутренней безопасности ГФС Украины в Запорожской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Фискалы наладили схему вымогательства денег из предпринимателей за беспрепятственное прохождение таможенного контроля товаров в зоне таможенного поста "Аэропорт Запорожье".
За каждое таможенное оформление товара вымогатели требовали пять тысяч гривен.
По предварительным подсчетам, месячный "профит" коррупционеров составил более шестидесяти тысяч гривен.
В рамках уголовного производства по ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются оперативно-следственные действия.