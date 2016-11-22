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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Работников фискальной службы задержали за взяточничество в Запорожье

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Двух работников внутренней безопасности ГФС Украины в Запорожской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Работников фискальной службы задержали за взяточничество в Запорожье

Фискалы наладили схему вымогательства денег из предпринимателей за беспрепятственное прохождение таможенного контроля товаров в зоне таможенного поста "Аэропорт Запорожье".

За каждое таможенное оформление товара вымогатели требовали пять тысяч гривен.

По предварительным подсчетам, месячный "профит" коррупционеров составил более шестидесяти тысяч гривен.

В рамках уголовного производства по ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Украинские Национальные Новости

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