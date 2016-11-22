Працівників фіксальної служби затримали за хабарництво у Запоріжжі

Фіскали налагодили схему вимагання грошей з підприємців за безперешкодне проходження митного контролю товарів у зоні митного посту “Аеропорт Запоріжжя”.

За кожне митне оформлення товару здирники вимагали п’ять тисяч гривень.

За попередніми підрахунками, місячний “профіт” корупціонерів становив понад шістдесят тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження за ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають оперативно-слідчі дії.