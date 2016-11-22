Працівників фіксальної служби затримали за хабарництво у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Двох працівників внутрішньої безпеки ДФС України в Запорізькій області викрила на хабарництві Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Фіскали налагодили схему вимагання грошей з підприємців за безперешкодне проходження митного контролю товарів у зоні митного посту “Аеропорт Запоріжжя”.
За кожне митне оформлення товару здирники вимагали п’ять тисяч гривень.
За попередніми підрахунками, місячний “профіт” корупціонерів становив понад шістдесят тисяч гривень.
У рамках кримінального провадження за ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Тривають оперативно-слідчі дії.