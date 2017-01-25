Работника таможни аэропорта "Жуляны" будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Государственного инспектора отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста "Аэропорт Киев" (Жуляны) "Киевской таможни ГФС будут судить за 650 евро взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
Таможенник требовал и получил взятку за несоздание искусственных препятствий во время таможенного досмотра багажа гражданина.
Правонарушителя задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины во время получения взятки.
Таможеннику судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства и отстранено от должности.
Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева.