Работника таможни аэропорта "Жуляны" будут судить за взяточничество

Таможенник требовал и получил взятку за несоздание искусственных препятствий во время таможенного досмотра багажа гражданина.

Правонарушителя задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины во время получения взятки.

Таможеннику судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства и отстранено от должности.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева.