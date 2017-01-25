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Працівника митниці аеропорту "Жуляни" судитимуть за хабарництво

Київ • УНН

 • 6881 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту “Аеропорт Київ” (Жуляни)" Київської митниці ДФС судитимуть за 650 євро хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Митник вимагав та отримав хабар за нестворення штучних перешкод під час митного огляду багажу громадянина.

Правопорушника затримала військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під час одержання хабара.

Митнику судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та відсторонено від посади.

Обвинувальний акт за направлений до Солом’янського районного суду Києва.

Українські Національні Новини

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