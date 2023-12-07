Позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования: Кабмин выделил Минобороны более 780 млн грн

Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев

Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.