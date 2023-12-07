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Позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования: Кабмин выделил Минобороны более 780 млн грн

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 17:49  •  28362 просмотра

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Правительство Украины выделило 788 миллионов гривен на фортификационные сооружения и разминирование в прифронтовых районах, средства направлены на укрепление обороны и разминирование.

Кабинет министров выделил 788 млн гривен Министерству обороны, что позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Только что на внеочередном заседании Правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах. В частности, 759 млн гривен будут направлены на закупку автотехники и 29 млн гривен - на спецтехнику

 - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, выделение дополнительных средств позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очистки земель от российских мин и снарядов.

Напомним

Кабмин выделил для Запорожской ОВА 31 млн 704 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Дозволить сформувати додаткові підрозділи розмінування: Кабмін виділив Міноборони понад 780 млн грн
It will allow to form additional demining units: The Cabinet of Ministers allocated over UAH 780 million to the Ministry of Defense
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