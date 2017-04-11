Пожар в лагере мигрантов вспыхнул во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Франции в результате столкновений в лагере мигрантов вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В лагере, где проживали 1,5 тыс. мигрантов на севере Франции произошел пожар. По сообщению местных чиновников, причиной пожара стала схватка между афганцами и курдами.
Как сообщается, по меньшей мере 10 человек получили ранения в огне, который охватил бараки в лагере Гранд-Синт, у порта Дюнкерк.
В прошлом месяце чиновники сообщали, что лагерь могут расформировать из-за волнений и настроения среди его жителей.
Также местные власти отметили, что восстановить бараки на прежнем месте будет невозможно.
Напомним, Венгрия собирается удерживать беженцев в лагерях на границе.