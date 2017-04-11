Пожежа у таборі мігрантів спалахнула у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Франції в результаті сутичок у таборі мігрантів спалахнула пожежа, передає УНН з посиланням на ВВС.
У таборі, де проживали 1,5 тис. мігрантів на півночі Франції сталася пожежа. За повідомленням місцевих чиновників, причиною пожежі стала сутичка між афганцями та курдами.
Як повідомляється, щонайменше 10 людей отримали поранення у вогні, який охопив бараки у таборі Гранд-Синт, біля порту Дюнкерк.
Минулого місяця чиновники повідомляли, що табір можуть розформувати через неспокій і настрої серед його мешканців.
Також місцева влада зазначила, що відбудувати бараки на попередньому місці буде неможливо.
Нагадаємо, Угорщина збирається утримувати біженців у таборах на кордоні.