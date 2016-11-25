Поезд "Киев - Запорожье - Киев" в декабре и январе будет курсировать ежедневно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Скоростной поезд Интерсити+ № 736/735 "Киев - Запорожье - Киев" в декабре и январе будет курсировать ежедневно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрзализныци.
Поезд осуществит дополнительные рейсы из Киева и Запорожья с 13 декабря 2016 г. до 14 января 2017 года, кроме 7 января, по вторникам и субботам.
Со станции Киев - Пассажирский отправление поезда в 14:49 и прибытие в Запорожье в 21:57.
В обратном направлении из Запорожья поезд будет отправляться в 22:58 и прибывать в Киев в 06:10.