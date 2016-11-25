Поїзд "Київ – Запоріжжя – Київ" у грудні та січні курсуватиме щоденно

Поїзд здійснить додаткові рейси з Києва та Запоріжжя з 13 грудня 2016 року до 14 січня 2017 року, крім 7 січня, по вівторках та суботах.

Зі станції Київ — Пасажирський відправлення поїзда о 14:49 та прибуття до Запоріжжя о 21:57.

У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд вирушатиме о 22:58 та прибуватиме до Києва о 06:10.