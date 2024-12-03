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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повышение налогов в Украине: для ФЛП третьей группы новое налогообложение вступает в силу также с 1 января - нардеп

Повышение налогов в Украине: для ФЛП третьей группы новое налогообложение вступает в силу также с 1 января - нардеп

Киев  •  УНН

 • 1732 просмотра

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Комитет ВР внес правку относительно отсрочки нового налогообложения для ФЛП третьей группы до 1 января 2025 года. Изменения внесены в законопроект О стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес правку в законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины  и некоторые другие законодательные акты относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", согласно которой для ФЛП третьей группы новое налогообложение также будет действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщил во вторник нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Еще раз пересмотрели решение по  9319 которым исправляют законопроект о повышении налогов 11416д. Внесли правку, что и для ФЛП-юрлиц на третьей группе тоже вступает в силу новое налогообложение с 01 января 2025 года

- написал Железняк в Telegram.

Напомним

28 ноября сообщалось, до Президент Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об "историческом" повышении налогов, который еще называют "ресурсным".

В тот же день стало известно, что закон о повышении налогов опубликован онлайн. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что планировалось, что закон опубликуют 30 ноября, чтобы он вступил в силу уже с 1 декабря, ведь предполагается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования, так что это могло иметь значительные последствия для бизнеса.

Впрочем, уже 29 ноября появилась информация, что публикацию закона о повышении налогов сняли. Опубликуют его теперь завтра, 30 ноября, и вступит он в силу как и планировалось 1 декабря, указал Железняк.

Как сообщалось, документ предусматривает, в частности:

  • Повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.п.) с 1,5% до 5%;
  • ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор объемом 10% от минимальной зарплаты;
  • Для плательщиков единого налога третьей группы устанавливают ставку военного сбора объемом 1% от дохода;
  • Введение подоходных налогов для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год - объемом 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль будет равна 25%. Для них налогообложение будет осуществляется с 1 января 2025 года.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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