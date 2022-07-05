Наводнение в Австралии: объявлено о стихийном бедствии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Австралия объявила стихийное бедствие после сильного наводнения в штате Новый Южный Уэльс на восточном побережье страны. Об этом УНН пишет ссылаясь на ВВС.
Детали
Заявление, сделанное поздно вечером в понедельник, должно позволить быстро выделить чрезвычайные средства в пострадавшие районы. В частности, в Великом Сиднее, где с пятницы прошли сильные ливни.
По данным ВВС, в некоторых частях Нового Южного Уэльса за четыре дня выпало больше осадков, чем в среднем за год в Большом Лондоне.
По сообщению австралийской телекомпании ABC, на утро вторника приказы об эвакуации касались около 50 000 человек, а сотни человек обратились за экстренной помощью ночью.
Неоднократно вызывались экстренные службы для спасения жителей. Около 20 000 домов были обесточены, а целые районы оказались под водой на несколько метров.
Мощная погодная система низкого давления между восточным побережьем Австралии и Северным островом Новой Зеландии гонит влагу и волны в сторону Нового Южного Уэльса и вызывает ливни.
Добавим
Экстремальные погодные явления уже давно поражают Австралию, и в последние годы они лишь усилились из-за изменения климата. К примеру, в середине января большая часть страны переживала период сильной жары с температурой более 50 градусов по Цельсию, зарегистрированной на западе страны.