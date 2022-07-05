Повінь в Австралії: оголошено про стихійне лихо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Австралія оголосила стихійне лихо після сильної повені у штаті Новий Південний Уельс на східному узбережжі країни. Про це УНН пише посилаючись на ВВС.
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Заява, яка була зроблена пізно ввечері у понеділок, має дозволити швидко виділити надзвичайні кошти у постраждалі райони. Зокрема, у Великому Сіднеї де з п'ятниці пройшли сильні зливи.
За даними ВВС, у деяких частинах Нового Південного Уельсу за чотири дні випало більше опадів, ніж у середньому за рік у Великому Лондоні.
За повідомленням австралійської телекомпанії ABC, станом на ранок вівторка накази про евакуацію стосувалися близько 50 000 людей, а сотні людей звернулися за екстреною допомогою вночі.
Неодноразово викликалися екстрені служби для порятунку мешканців. Майже 20 000 будинків було знеструмлено, а цілі райони опинилися під водою на кілька метрів.
Потужна погодна система низького тиску між східним узбережжям Австралії та Північним островом Нової Зеландії жене вологу та хвилі у бік Нового Південного Уельсу та викликає зливи.
Додамо
Екстремальні погодні явища вже давно вражають Австралію, і останніми роками вони лише посилилися через зміну клімату. Наприклад, у середині січня більша частина країни переживала період сильної спеки з температурою понад 50 градусів за Цельсієм, зареєстрованою на заході країни.