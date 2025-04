Мощный шторм повалил деревья и оставил без электричества более 600 тысяч домов на северо-востоке США

Детали

По данным сайта poweroutage.us, штат Массачусетс пострадал больше всего: по состоянию на 9:00 (13:00 по Гринвичу) 495 тысяч домов были отключены от электричества.

В Барнстейбле, штат Массачусетс, полиция спасла женщину из ее машины после того, как на нее упало дерево, сообщили местные СМИ.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) назвала ситуацию "опасной" и предупредила о напоминающих ураганные, порывы ветра и о многих вырванных с корнем деревьях.

"Путешествовать не рекомендуется", - заявили в офисе NWS в Бостоне.

В прибрежном городе Даксбери, к югу от Бостона, пожарная команда заявила, что из-за шторма ответила на 90 звонков за 12 часов.

Штат Род-Айленд также сильно пострадал от шторма: 96 тысяч домов остались без электроэнергии.

В NWS заявили, что ситуация должна улучшиться до конца дня и что шторм "сегодня вечером переместится дальше от берега".

В понедельник вечером и во вторник шторм залил некоторые районы Нью-Йорка, а затем в среду, когда он направился на север, ветер дул со скоростью почти 160 км/ч.

Шторм привел к закрытию десятков школ в Новой Англии и обрушил линии электропередач, засорив некоторые дороги обломками.

Tens millions along East Coast cleaning from the flooding rain and strong winds of powerful nor'easter that become bomb cyclone, leading to damage, power outages and high-water rescues. @stephgosk reports. pic.twitter.com/IyyvXwlkR9

— TODAY (@TODAYshow) October 27, 2021