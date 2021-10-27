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Потужний шторм повалив дерева та залишив без електрики понад 600 тисяч будинків на північному сході США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У середу потужний шторм повалив дерева та залишив без електрики понад 600 тисяч будинків на північному сході США. Про це інформує УНН з посиланням на AFP News Agency.

Потужний шторм повалив дерева та залишив без електрики понад 600 тисяч будинків на північному сході США

Деталі

За даними веб-сайту poweroutage.us, штат Массачусетс постраждав найбільше: станом на 9:00 (13:00 за Грінвічем) 495 тисяч будинків було відключено від електрики.

У Барнстейблі, штат Массачусетс, поліція врятувала жінку з її машини після того, як на неї впало дерево, повідомили місцеві ЗМІ.

Національна метеорологічна служба США (NWS) назвала ситуацію "небезпечною" і попередила про пориви вітру, що нагадують ураганні, та про багато вирваних з коренем дерев.

"Подорожувати не рекомендується", - заявили в офісі NWS у Бостоні.

У прибережному місті Даксбері, на південь від Бостона, пожежна команда заявила, що через шторм відповіла на 90 дзвінків за 12 годин.

Штат Род-Айленд також сильно постраждав від шторму: 96 тисяч будинків залишилися без електроенергії.

У NWS заявили, що ситуація має покращитися до кінця дня і що шторм "сьогодні ввечері переміститься далі від берега".

У понеділок увечері та у вівторок шторм залив деякі райони Нью-Йорка, а потім у середу, коли він попрямував на північ, вітер віяв зі швидкістю майже 160 км/год.

Шторм призвів до закриття десятків шкіл у Новій Англії та обрушив лінії електропередач, засмітивши деякі дороги уламками.

Tens of millions along the East Coast are cleaning up from the flooding rain and strong winds of a powerful nor’easter that became a bomb cyclone, leading to damage, power outages and high-water rescues. @stephgosk reports. pic.twitter.com/IyyvXwlkR9

— TODAY (@TODAYshow) October 27, 2021

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