Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня заседание по Авдеевке

"Заседание Постоянного совета ОБСЕ по Авдеевке состоится сегодня, 31 января", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

#OSCE Special Permanent Council meeting on #Avdiivka will take place today, on 31 January

- UKR Mission to OSCE (@UKRinOSCE) 31 января 2017 г.