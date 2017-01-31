Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня заседание по Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня, 31 января, заседание по ситуации в Авдеевке. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ в Twitter, передает УНН.
"Заседание Постоянного совета ОБСЕ по Авдеевке состоится сегодня, 31 января", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.
#OSCE Special Permanent Council meeting on #Avdiivka will take place today, on 31 January- UKR Mission to OSCE (@UKRinOSCE) 31 января 2017 г.