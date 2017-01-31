Постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні засідання щодо Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні, 31 січня, засідання щодо ситуації в Авдіївці. Про це йдеться в повідомленні постійного представництва України при ОБСЄ у Twitter, передає УНН.
“Засідання Постійної ради ОБСЄ щодо Авдіївки відбудеться сьогодні, 31 січня”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.
#OSCE Special Permanent Council meeting on #Avdiivka will take place today, on 31 January— UKR Mission to OSCE (@UKRinOSCE) 31 января 2017 г.