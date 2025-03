Постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні засідання щодо Авдіївки

“Засідання Постійної ради ОБСЄ щодо Авдіївки відбудеться сьогодні, 31 січня”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

#OSCE Special Permanent Council meeting on #Avdiivka will take place today, on 31 January

