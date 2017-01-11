Посол Украины в США обсудил планы взаимодействия с советником Д.Трампа по нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Посол Украины в США Валерий Чалый обсудил ближайшие планы взаимодействия с советником по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майклом Флинном. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Американская традиция, которую, на мой взгляд, стоит перенять и в Украине: передача эстафеты в Институте Мира от одной команды другой. Советник Президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия", - написал он.
Напомним, Посольство Украины в США планирует организовать визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года, после инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа.